¿Has perdido el avión? 5 pasos para recuperar tu dinero

1. ¡He llegado tarde al aeropuerto! ¿Qué hago?

Si no ha sonado el despertador, el viajero se ha confundido al tomar la salida de la autopista o se ha perdido dentro del aeropuerto, no se puede atribuir a nadie más que a él -o la mala suerte- la pérdida del vuelo. Aunque se piense que no hay nada que hacer, "no está todo perdido", como explica Felipe Navío, presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA).

La primera opción es no rendirse y acudir al mostrador de la compañía para contar el caso e intentar embarcar, si el avión aún no ha partido. ¡A veces funciona! Aunque no hay que confiar en esta solución, y conviene más comprobar las condiciones del billete.

2. He perdido el avión, ¿tengo que pagar otro billete?

Cada billete es un mundo y ante cualquier circunstancia del viaje hay que atenerse en primer lugar al tipo de billete contratado. "Al adquirir un billete de avión estamos firmando un contrato de transporte, y es en ese contrato donde se reflejan las condiciones particulares del mismo", asegura Navío.

Así, puede haber muchos tipos de billetes en una misma compañía y en un mismo avión y, por supuesto, distintos contratos, según las diferentes aerolíneas. Cada pasajero tiene que atenerse a las condiciones de su propio billete, "siendo las opciones desde la pérdida del mismo sin ninguna compensación hasta la posibilidad de viajar sin cargo alguno en otro vuelo de la compañía", cuenta.

Aerolíneas como Vueling o easyJet permiten comprar un billete con la opción de recuperación del vuelo perdido: si no se llega a coger el avión por cualquier motivo y el retraso no excede de cuatro horas, se buscará al pasajero un asiento en el siguiente vuelo disponible o bien le devuelven el coste íntegro del billete.

3. ¿Cómo recupero las tasas de aeropuerto?

En el peor de los casos, si no se reembolsa el billete ni dan la opción de coger otro vuelo, no hay que desfallecer, pues queda una última compensación: ¡las tasas de aeropuerto!

¿Por qué? Porque son un impuesto que cobra el aeropuerto en el que aterriza el avión por cada pasajero, pero si no se coge ese vuelo, la aerolínea no tiene que pagar por la persona, que debe recuperar lo que le cobraron. Hay que reclamarlo a la compañía emisora del billete ¡y armarse de paciencia!, ya que tardan en devolverlas al menos un mes.

4. ¿Qué pasa cuando pierdo un avión en la conexión?

Si perder el vuelo no es responsabilidad del viajero, sino debido al retraso de otro avión, la aerolínea del vuelo retrasado es responsable, salvo en circunstancias excepcionales. Si la conexión es con la misma ara, el proceso no suele ser lento, pero si las conexiones se realizan con diferentes compañías, la solución puede complicarse pues a veces ninguna de las partes quiere ceder. Si sucede así, hay que reclamar ante la aerolínea que llegó con retraso y ella debe dar una solución al pasajero.

5. ¿Perdido el vuelo por culpa de un tercero? ¡Hay que reclamar!

Aunque se salga con horas de antelación y se planifique al detalle la llegada al aeropuerto, cualquier circunstancia pueden dejar sin vuelo al viajero más previsor: la avería de un tren, un atasco monumental o incluso el error de un operador turístico que pasa la información equivocada. En este caso, conviene informar de la situación a la mayor brevedad al responsable para saber cómo encontrar una solución.

Pero si la causa no es atribuible a la compañía aérea de ninguna forma y el billete comprado no contempla su devolución o sustitución por otro, "solo queda reclamar los perjuicios causados a la persona o entidad que nos impidió llegar a tiempo", señala el presidente de AECA.

Yo pierdo el vuelo pero mi equipaje no, ¿qué hacer? Llegar con tiempo al aeropuerto y, una vez que se tiene el equipaje facturado, para hacer tiempo se visitan las tiendas del aeropuerto... ¡y se pasa la hora! Puede parecer una situación surrealista, pero cada año miles de pasajeros pierden un vuelo de este modo. ¿Qué hacer en esta situación? No hay que desesperarse. Es probable que la aerolínea haya observado que se incluyó un equipaje cuyo propietario no ha embarcado y, con casi total seguridad, procediera a desembarcarlo, y más aún teniendo en cuenta las medidas de seguridad actuales. Sin embargo, a veces el equipaje vuela y el pasajero no. En ambos casos, hay que dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de la compañía aérea, donde darán la solución más rápida y efectiva. Si el equipaje no está en el aeropuerto, en pocos días se recibirá en el domicilio que haya facilitado a la aerolínea.

