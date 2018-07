Todo lo que tienes que saber si estás afectado por la huelga de Ryanair

Los tripulantes de cabina de la compañía aérea Ryanair están de huelga. Ayer 25 de julio no acudieron a su puesto de trabajo y hoy tampoco lo harán. Los países más afectados por este paro son España, Italia, Bélgica y Portugal, ya que han sido los sindicatos de estas regiones quienes han convocado la huelga, aunque se espera que también afecte a otros vuelos de la aerolínea irlandesa. Además, desde las fuerzas sindicales afirman que no se descartan huelgas posteriores y que otros países se unan. En este artículo respondemos las principales inquietudes de los viajeros .

1. ¿Por qué está convocada la huelga de Ryanair?

El motivo principal de la convocatoria, según los sindicatos, es que el 75 % de la plantilla está contratada a través de empresas de trabajo temporal, sujeta a la legislación irlandesa, sin salario base y cobrando únicamente por las horas de vuelo. Esta situación provoca, a su entender, una tremenda inseguridad e inestabilidad laboral.

2. ¿Cuántos pasajeros están afectados?

El número de cancelaciones con salida o llegada a España asciende a 400, es decir, unos 200 vuelos al día, lo que supone el 24 % de los traslados que tenía previstos para cada jornada con dirección de ida o de vuelta a nuestro país. Los paros, por tanto, afectan a 75.000 pasajeros. De ellos, la compañía asegura que ha reubicado en vuelos alternativos o ha gestionado el reembolso completo del billete a 50.000 personas cada día.

En el resto de Europa, la huelga afecta a 50 vuelos diarios desde o hasta Portugal, lo que significa un 27 % de los traslados previstos, y otros 50 hacia o desde Bélgica, es decir, el 31 % de los vuelos programados.

3. ¿Tengo derecho a una indemnización en caso de verme afectado?

La respuesta es sí. Ryanair ha avanzado que no pagará ninguna compensación adicional a la del coste del billete, ya que considera que se trata de una circunstancia extraordinaria. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia del 17 de abril, indica que la ausencia de una parte importante del personal de navegación de una aerolínea no puede ser considerada de este modo, por lo que Ryanair está obligado a indemnizar a los pasajeros afectados. Además, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ha contradicho de forma expresa a la compañía por no haber avisado del paro con, al menos, 15 días de antelación y por haber sido convocado por personal de la propia aerolínea.

4. ¿Qué indemnización me corresponde?

En caso de que el vuelo sea cancelado o sufra un retraso de más de tres horas, el afectado puede reclamar una indemnización de entre 250 y 600 euros, según la distancia del destino final. Si el vuelo es de menos de 1.500 kilómetros, la indemnización será de 250 euros; de 400 euros, si la distancia se encuentra entre los 1.500 y los 3.500 kilómetros o si supera los 3.500 kilómetros pero es un vuelo comunitario; y de 600 euros, si los sobrepasa pero es extracomunitario.

Además de esta indemnización, el afectado tiene derecho a recuperar el dinero de todos los gastos en los que incurra, como comidas o alojamiento, o deje de disfrutar, por ejemplo los hoteles perdidos en destino, visitas, entradas a espectáculos, alquiler de coches...

Otra opción es pedir el reembolso del billete, si no reprograman el vuelo de forma gratuita o no se desea aceptar la alternativa, que en el caso de Ryanair siempre será con la misma compañía por no tener acuerdos con otras aerolíneas para reubicar a sus pasajeros en caso de cancelación de vuelos. Es importante saber que, de escoger esta vía, la pérdida de la indemnización es automática.

5. ¿Cómo reclamar mi indemnización?

El primer paso es realizar una reclamación a la compañía a través de las hojas de reclamaciones que Ryanair debe tener a disposición de sus clientes en los mostradores de información o puntos de venta de billetes en los aeropuertos. También se puede utilizar el formulario disponible en la página de AESA.

La queja se debe dirigir al Departamento de Atención al Usuario, bien por carta o por medios electrónicos. Es importante ser claros y concisos, precisar la fecha, hora, lugar y causa de la reclamación y no olvidarse de los datos personales y del vuelo. Además, es imprescindible conservar el billete.

6. ¿Qué puedo hacer si no recibo contestación o se me deniega la indemnización?

En el caso de no recibir respuesta de la compañía en un mes o de que ésta no nos satisfaga, podemos presentar una reclamación ante AESA sin ningún coste. Para ello es posible hacerlo a través de la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o por correo ordinario. Para ambas opciones, además de rellenar un formulario, se debe adjuntar una copia legible de las comunicaciones que se hayan mantenido con Ryanair en relación a la queja, una copia del billete de avión y el resto de documentación que justifique nuestros gastos y pérdidas.

Con esta información, AESA analizará si hubo incumplimiento del Reglamento de Derechos de Pasajeros y comunicará tanto al afectado como a la compañía el resultado de su estudio. Hay que tener claro que, aunque el informe de AESA sea favorable, la compañía puede no atenderlo y continuar con su negativa. De ser así, se puede acudir a la vía judicial para solicitar la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. A pesar de que no es necesario contar con el informe de AESA para recurrir a esta vía, una respuesta positiva de la Agencia puede ser de gran utilidad.

