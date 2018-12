Derechos del viajero: ojo a las cláusulas abusivas de las aerolíneas

¿Es posible saber si al comprar un billete o al viajar en avión nos la están colando? Álvaro Azcárraga, responsable legal del Departamento de Aerolíneas en reclamador.es, no es muy optimista al respecto y expone que "lo único que puede evitarse es el hecho de sufrir un no show, leyendo las condiciones de compra por si en ellas se indica que, de no realizarse el vuelo de ida, no podrá realizarse el de vuelta".

En el momento de adquirir el billete no es fácil saberlo, pero, según comenta Javier López, director de Comunicación de Reclamación de Vuelos, las aerolíneas se rigen por dos reglamentos: el Reglamento 261/2004 de la UE, que aplica a todas las aerolíneas europeas y a todas las aerolíneas que no siendo europeas, despeguen de un país europeo, o bien por el Convenio de Montreal, que rige las demás. "Y hay que acudir a esos reglamentos si queremos ver si se ha cometido un abuso", pues son muy claros respecto a las indemnizaciones y sobre los derechos de los pasajeros.