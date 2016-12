10 pistas para ahorrar si vas a la nieve

Practicar esquí de fondo resulta mucho más barato que deslizarse por las pistas. Y también se puede ahorrar en la nieve , si se eligen estaciones económicas, se esquía solo media jornada y se lleva la comida a las pistas . Como se apunta en los consejos del siguiente reportaje, para completar el plan de ahorro no hay más que viajar junto a amigos para compartir coche y alojarse en el valle en lugar de en la estación. De esta manera, se conseguirá reducir el gasto y, al mismo tiempo, disfrutar unos días de vacaciones en la nieve.

Pista 1. Esquiar en temporada baja

Si se puede escoger la fecha, lo conveniente es no ir a la nieve en temporada alta, sino hacerlo antes de Navidad y a partir del 9 de enero (salvo los fines de semana). Esta es la mejor manera de ahorrar, pues se haría en todos los frentes: hotel, alquiler de equipos, restaurantes, forfait... Como no siempre es posible elegir los días para esquiar -más aún con niños en edad escolar-, otra solución puede ser ir al extranjero después del 31 de diciembre, a Andorra o Francia, cuyas vacaciones escolares no son las mismas que en España.

Pista 2. Escoger una estación de esquí barata

Una buena forma de ahorrar es elegir un destino barato. En este caso, se debe descartar la estación de Baqueira Beret (Lleida), poco adecuada si se quiere que la cartera sufra lo menos posible. Para disfrutar del esquí no es necesario ir a las estaciones más conocidas, sino que se puede optar por otras más baratas como Astún o Formigal, en Huesca, y las más modestas de La Covatilla (Salamanca), Valdesquí (Madrid) o La Pinilla (Segovia). Estas últimas son estaciones pequeñas y en los días festivos se llenan, pero si el presupuesto es muy ajustado, son una buena opción para pasarlo bien disfrutando del esquí sin vaciar el bolsillo.

Pista 3. Seleccionar una estación adaptada a nuestro nivel

Si no se es esquiador con gran experiencia, sino más bien novato, o se va con niños pequeños, hay que plantearse si merece la pena ir a las grandes estaciones que disponen de cientos de kilómetros para esquiar. Son más caras, y con toda seguridad solo se utilizarán las pistas verdes (las más sencillas) y algunas azules, y ni siquiera se pisarán la mayoría de las pistas de la estación, debido a que no se tiene el nivel suficiente.

Pista 4. Viajar en un solo coche a la nieve

A esquiar muchas veces se va en grupo, pues es más divertido. Si se hace así, conviene llevar solo un coche y pagar los gastos de gasolina y posibles peajes entre todos. Si se va en pareja o con la familia, es recomendable llevar el automóvil lo menos cargado posible, para evitar gastar combustible de más. Y una vez en el destino, si no se está alojado en la estación, se puede acceder a ella en autobuses o funiculares desde la localidad en la que sí se esté hospedado: son medios muy baratos y es más cómodo que subir y bajar todos los días con el coche particular.

Pista 5. Alquilar el material de esquí... ¡y con antelación!

Para las primeras incursiones en la nieve no conviene comprarse el equipo, sino alquilar todo lo necesario. El sector de alquiler de material de esquí ofrece bastantes oportunidades para gastar menos. Y ahora no solo se puede alquilar al llegar a la estación, sino que, gracias a las nuevas tecnologías, se puede reservar el material a través de Internet. Y, si se hace con antelación, se puede conseguir el mejor precio. Además, si se alquila el material para esquiar, se evitará llevar el coche cargado con toda la equipación, otra manera más de ahorrar dinero.

Pista 6. Esquiar solo medio día y aprovechar ofertas

No es necesario pasar el día entero esquiando, desde que amanece hasta que se va la luz. Si se compran forfaits de medio día (a partir de las 13:00 horas), la jornada en la nieve sale mucho más barata: entre 6 y 10 euros menos al día, según la estación. En Sierra Nevada en temporada alta el forfait de adulto por día es de 47 euros, y el de solo media jornada cuesta 39,90 euros.

Otra opción, si se sabe que se estará esquiando varios días, es comprar un forfait para dos, tres o cuatro jornadas, que también reduce el precio en unos 3 euros por día.

Si se va con niños menores de seis años, el forfait es gratis en casi todas las estaciones y, además, en muchas hay distintas ofertas para las familias.

Pista 7. Alojarse en pueblos cercanos a la estación

Hospedarse en la estación es lo más cómodo, y más aún en un hotel con piscina climatizada en la que poder relajarse tras la jornada de esquí. ¡Pero no es lo más barato! Los alojamientos bajan mucho de precio si están en el valle o a cierta distancia de la estación. En estaciones como Sierra Nevada se puede dormir en Granada y aprovechar el viaje a la nieve para conocer la ciudad.

Si se va en grupo, es más económico reservar un apartamento entero que varias habitaciones en un hotel. Además, tendrá cocina donde poder preparar desayunos y cenas sin necesidad de gastar en restaurantes.

Pista 8. Llevar la comida a la estación

Para que comer no desajuste el presupuesto, se puede hacer una compra en el supermercado para así poder preparar las comidas que se hagan en las pistas y ahorrarse comer en los restaurantes de la estación. En casi todas hay merenderos para poder comer mientras se descansa, pero tampoco está de más tomar también en una cafetería de la estación un caldo, un café o un té caliente.

Pista 9. Buscar ofertas para grupos

Hay muchas agencias turísticas y complejos hoteleros que hacen ofertas para grupos grandes, con descuentos en los forfait o algunas actividades, como paseos en trineo. Si se consigue reunir a la gente suficiente, se puede aprovecharlas y disfrutar más por menos.

Pista 10. Disfrutar de otras actividades en la nieve

Si sigue resultando caro esquiar, pero se quiere disfrutar de la nieve, hay muchas más actividades y deportes que se pueden practicar en la nieve, entre los que destaca el esquí nórdico o esquí de fondo. Al aficionarse a este deporte resultará mucho más económico pasar unos días en la nieve en estaciones como Llanos del Hospital, en el Pirineo aragonés, o La Muela de San Juan, en la Sierra de Albarracín (Teruel), donde también se puede esquiar con raquetas o dar paseos en trineo.

También se puede ir a esquiar con el perro, ¡estas son las claves para acertar!

RSS. Sigue informado RSS sobre nieve esquiar