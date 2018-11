¿Quieres esquiar barato? ¡Toma nota!

¿Con ganas de esquiar pero aún con la idea de que es demasiado caro? Si se quiere organizar un viaje para los próximos días de fiesta, no se debe descartar hacerlo a la nieve porque, como mostramos en este artículo, hay estaciones para casi todos los bolsillos. Por 46 euros (alojamiento y forfait) se puede esquiar en Valdezcaray, y por 60 euros diarios pasar unos días en la nieve con toda la familia en Candanchú. Y si la intención es salir de España, en Polonia, Francia y Alemania, también ahí existen estaciones con precios muy competitivos. Eso sí, a todo ello se le debe añadir el coste de la comida, del viaje y del alquiler de material, en caso de no tenerlo. Pero hay que reconocer que las vacaciones en la nieve son incomparables y permiten disfrutar de la naturaleza y el deporte al mismo tiempo. Así que no queda más que abrigarse, coger los esquís o la tabla de snowboard y ¡lanzarse!