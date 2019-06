Equipaje de mano: qué se puede llevar en un avión y qué no

Si tienes previsto viajar en avión, debes atender antes a algunas consideraciones, como a las medidas y el peso del equipaje de mano (la maleta que puedes llevar en la cabina sin tener que pagar por ella) y qué puedes portar en su interior. Las compañías aéreas son muy estrictas y no dejarán pasar bultos que no cumplan los requisitos, ni los objetos que se alejen de las normas. ¿Cuáles? Además de las reglas que nos dicta el sentido común (no llevar objetos puntiagudos ni cortantes), hay otras más complejas, como el transporte de líquidos, alimentos o medicación, o sobre cómo empaquetar los productos de higiene personal. Para que no te queden dudas, en este artículo te lo explicamos.