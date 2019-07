Maletas puerta a puerta: ¡viaja sin equipaje!

¿En qué consiste el servicio?

Los servicios de transporte de maletas puerta a puerta funcionan de manera muy sencilla. En el caso de Renfe, basta con escoger los puntos de recogida y entrega, y "tener en vigor un billete para un tren AVE o Larga Distancia", como explican fuentes de la empresa pública. Puedes solicitar el servicio (cualquier día del año y a cualquier hora) hasta dos días antes de la salida del tren -siempre antes de las 12:00 horas- y realizar cambio y anulaciones hasta las 12:00 horas del día laborable anterior a la recogida del equipaje.

Las maletas se recogen desde cuatro días antes hasta un día antes de la salida del tren en tu casa y se envía al hotel, apartamento, casa... u oficina de Correos de tu destino de vacaciones. Se entrega un día o dos después de la recogida, según el destino. En el caso de Mallorca (puedes pedir el servicio si tienes un billete combinado tren + barco), serán tres días.

Las empresas privadas funcionan de modo muy similar a la empresa pública. Para contratar este servicio hay que entrar en su web y escoger origen y destino. Después, tras señalar el número de bultos, su peso y dimensiones, podrás conocer el precio que te costará viajar sin maletas, ya que estos portales tienen una calculadora online. Si aceptas, accedes al siguiente paso: realizar el pago.

Al terminar el procedimiento lo habitual es "recibir una llamada para confirmar que todos los datos son correctos, y ya solo tienes que esperar a que llegue un mensajero para recoger las maletas", aclara Pablo Carrillos, responsable técnico de Serviequipaje. Los envíos que llevan a cabo estas compañías -que son sobre todo nacionales y a Europa- tienen un número de seguimiento para que puedas ver en todo momento su localización.

¿Qué puedo (y no) llevar?

Maletas, bolsos de mano, mochilas, maletas de ordenador... Pero también bicis, raquetas o la tabla de surf. Todo se puede llevar de puerta a puerta. En Renfe, se consideran tipos de equipaje distintos (equipaje normal los primeros y equipaje especial, los segundos) y tienen diferentes precios. Las empresas privadas aplican, por lo general, las mismas tarifas para cualquier tipo de carga, ya sean maletas, cajas, tablas de snow, esquís, palos de golf, etc.

Si estos objetos pueden transportarse, también hay todo un listado de artículos prohibidos, como "armas, medicamentos, animales vivos, comida perecedera, etc.", señalan desde MuchoEquipaje.com. En las web de estas compañías se puede consultar la lista completa de lo que no se puede mandar.

¡Cuidado con el peso! Límite de kilos, medidas y bultos

Trasladar las maletas de tu domicilio al hotel tiene un límite. En concreto, si has contratado el servicio puerta a puerta de Renfe, solo podrás llevar tres bultos por billete de tren, que deben cumplir estos requisitos: el peso máximo será de 25 kilos, con una altura máxima de 150 cm (excepto el equipaje especial esquís), ancho máximo de 70 cm y profundidad de 50 cm. La suma de la altura, ancho y profundidad debe ser, como máximo, de 250 cm.

Las empresas de transporte de maletas tienen también algunos límites. En el caso de Serviequipaje, no pueden transportar bultos de más de 50 kilos de peso ni que excedan de 180 cm en alguno de sus lados. Para el número de bultos, sin embargo, no hay limitaciones. También hay límites en MuchoEquipaje.com. Cada maleta, caja o bulto no puede superar los 40 kilos, y la longitud máxima no debe sumar más de tres metros. Y hay que tener en cuentas estas medidas máximas: 60 cm de alto, 80 cm de ancho y 160 cm de largo. Asimismo, el límite máximo de bultos es diez (para un número mayor hay que contactar con el servicio de atención al cliente). Seur, según aparece en su web, permite llevar bultos de hasta 20 kilos.

¿Precios? Rondan los 20 euros por maleta mediana

Viajar ligero de equipaje tiene un precio. La compañía pública ferroviaria presta el servicio desde 20 euros por equipaje y 26 euros por equipaje especial. Además, aplica descuentos del 20 % en equipajes sucesivos. Se puede calcular el presupuesto antes de contratarlo.

Las webs especializadas en transportar maletas tienen tarifas similares, y sus precios dependen del origen, destino, peso y volumen que se quiera transportar. En el caso de Serviequipaje, el viaje de un equipaje mediano (15 kilos) dentro de la península sale 20,04 euros (IVA incluido), con entrega al siguiente día laborable. Para Europa, esa misma maleta costaría a Alemania 38,94 euros, con IVA y entrega en 3-4 días laborables.

En MuchoEquipaje.com llevar un equipaje de 10 kilos a un destino nacional tiene un precio de 15 euros (IVA incluido). Mientras, en Seur esta maleta de hasta 10 kilos saldría por 19 euros; y, además, permite escoger que llegue antes de una determinada hora o incluir seguro, opciones que encarecen el envío.

