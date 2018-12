Cambios en la Ley de Arrendamientos, ¿cómo afecta a propietario e inquilino?

Los pisos vacacionales se ven afectados de lleno por el real decreto promulgado por el Gobierno. No se prohíbe su alquiler, pero ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal: ya no es necesario que todos los propietarios estén en contra de que una casa se use como vivienda turística, sino que bastará con que se opongan tres quintas partes de los propietarios.