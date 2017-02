Guía rápida para reclamar la cláusula suelo

¿Cómo reclamar la cláusula suelo de mi hipoteca?

La sentencia del Tribunal Europeo que obligaba en diciembre a que los bancos devolvieran, sin límite de retroactividad, el dinero cobrado a los clientes por las cláusulas suelo de sus hipotecas ha tenido consecuencias de peso.

Los consumidores, respaldados por la Justicia, reclamarán a las entidades lo que les deben. Y para regular cómo, y evitar además el colapso de la Administración de Justicia, el pasado 20 de enero, se aprobó el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Este real decreto ley es una vía para que el problema de cerca de 1,5 millones de clientes -según datos del ministro de Economía, Luis de Guindos- se resuelva de manera extrajudicial, además de que es el marco para regular una respuesta rápida de los bancos ante las reclamaciones de los consumidores afectados. Y no solo eso. De momento, Bankia ya ha anunciado que devolverá todas las cláusulas suelo a sus clientes con un sistema exprés.

¿Cuál es ahora el proceso para reclamar la cláusula suelo?

Ir al banco y presentar las reclamaciones . Se puede hacer desde el pasado 21 de enero, cuando entró en vigor el real decreto ley. La entidad deberá poner en marcha un departamento o un servicio especializado para atender las reclamaciones y, además, tiene que informar en sus oficinas y sitios web de la existencia de este departamento y del procedimiento de reclamación de las cláusulas suelo.

. Se puede hacer desde el pasado 21 de enero, cuando entró en vigor el real decreto ley. La entidad deberá poner en marcha un departamento o un servicio especializado para atender las reclamaciones y, además, tiene que informar en sus oficinas y sitios web de la existencia de este departamento y del procedimiento de reclamación de las cláusulas suelo. Hacer el cálculo de la devolución . Cuando el banco haya recibido la reclamación deberá efectuar un cálculo de la cantidad que tiene que reintegrar y remitir al cliente una comunicación desglosando el cálculo e incluyendo intereses.

. Cuando el banco haya recibido la reclamación deberá efectuar un cálculo de la cantidad que tiene que reintegrar y remitir al cliente una comunicación desglosando el cálculo e incluyendo intereses. Devolver lo cobrado de más. Si el cliente está de acuerdo con el cálculo, la entidad acordará con él el reembolso del efectivo que se le debe.

Recuperar lo pagado por la cláusula suelo

El plazo para que devuelvan lo pagado por la cláusula suelo es de tres meses desde que se presenta la reclamación. En ese tiempo se debe llegar a un acuerdo y el banco debe poner a disposición del consumidor la cantidad que debe reintegrarle.

¿Cuánto costará reclamar la cláusula suelo? Nada. El real decreto ley señala que el procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito.

Pero, ¿habrá que declarar a Hacienda lo que devuelvan? Sí, si se opta por que lo reembolsen en efectivo. Hay que devolver una parte a la Agencia Tributaria en el caso de haber incluido la hipoteca en la deducción por vivienda del IRPF en los últimos cuatro años. No habrá que tributar por los intereses que el banco pague al cliente, ni por los intereses de demora y los recargos.

¿Es legal que el banco ofrezca medidas compensatorias?

Sí. Se puede acordar una medida compensatoria distinta a la de devolver el dinero en efectivo. En este caso, la entidad debe dar información suficiente y adecuada sobre la cantidad que tenía que reintegrar, la medida compensatoria y el valor económico de la misma. Además, tiene que conceder al consumidor un plazo de 15 días para que dé su conformidad.

¿Qué pasa si no hay acuerdo entre banco y consumidor?

Hay algunas circunstancias que provocan que no haya acuerdo entre el banco y cliente. Puede ocurrir que la entidad rechace la solicitud (si cree que la reclamación no era procedente, debe justificar las razones) o que finalice el plazo de tres meses sin que se reciba comunicación por parte del banco o que no haya puesto a disposición del consumidor la cantidad ofrecida. También puede suceder que no se esté de acuerdo con el cálculo que ha hecho la entidad sobre la cantidad que tiene que devolver.

Vea más sobre cómo ganarle al banco la lucha contra las cláusulas suelo.

En estos casos, se debe recurrir a la vía judicial para tratar de resolver la reclamación. Si se obtiene una sentencia más favorable que la oferta que se había recibido de la entidad, se impondrá la condena en costas al banco.

¿Qué es la cláusula suelo? El real decreto ley dice que la cláusula suelo es cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato. Las cláusulas suelo abusivas son las que cumplen estas condiciones: Creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercutirán en una disminución del precio del dinero.

Falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

Creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo.

Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.

La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual.

La inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

