Vender la casa, ¿por mi cuenta o con agencia?

Al intentar vender una vivienda de particular a particular, el propietario se ahorra gastos, pero hay que dedicar tiempo y esfuerzo y quizás el resultado no sea tan rápido

El precio medio de la vivienda subió un 2,7% interanual en el segundo trimestre de 2017, según la empresa de tasaciones inmobiliarias Tinsa. Pero, a pesar de este aumento, se venden más casas, debido al crecimiento de las ventas de pisos de segunda mano, como indican los datos del Consejo General del Notariado. Si se tiene una casa y se quiere poner a la venta, teniendo en cuenta que ahora tienen salida, ¿qué es mejor: operar por libre o acudir a los servicios de una agencia inmobiliaria?

Vender la casa sin intermediarios: menos gastos pero dedicación plena

Si se quiere vender la vivienda y se decide gestionar todo por cuenta de uno, sin dejar el piso en manos de agencias inmobiliarias, hay que estar preparados para trabajar duro. Todo correrá a cuenta del dueño y las gestiones ocuparán gran parte de su tiempo: desde anunciar el inmueble en Internet hasta enseñarlo a los interesados.

Esto implica tener disponibilidad durante las horas y los días que por lo general se dedican a descansar y relajarse (fines de semana, la hora de comer o la siesta, etc.). Y si se logra un comprador, uno mismo tendrá que ser el encargado de realizar los trámites de la compraventa, como buscar notario.

Otro problema reside en el precio. No contar con profesionales conlleva un problema que puede pesar al final. Un particular no puede hacer un análisis de mercado y, por lo tanto, no llevará a cabo una evaluación y estimación objetiva de la propiedad, por lo que el importe puede ser muy alto o, al contrario, demasiado bajo. Sin embargo, como se ahorra el porcentaje de la inmobiliaria, vender sin agencia permite fijar un coste de venta más bajo y percibirlo entero.

Si aun conociendo los inconvenientes que se puede encontrar, se desea vender un piso sin intermediarios, hay un gran aliado: Internet. A través de la Red es posible contactar con un gran número de compradores potenciales, gestionar visitas, etc. Eso sí, es fundamental incluir fotos de calidad y cuidadas para vender la casa, que hagan atractivo el piso e inviten a comprarlo ¡o al menos visitarlo!

Además de recurrir a Internet, se puede publicitar la venta de la propiedad en periódicos y anuncios o bien decantarse por el boca a boca, "método que funciona más de lo que pudiera parecer en un principio, sobre todo en localidades pequeñas".

¿Vender la casa con una agencia?

Vender el piso a través de una agencia tiene una gran ventaja: es mucho más cómodo. La inmobiliaria lleva el proceso de negociación y venta de manera profesional. Además, estas empresas conocen el mercado y saben el valor real de la vivienda y qué salida puede tener. Asimismo, están preparadas para incidir en unos puntos u otros del inmueble, según sea la casa o la zona, "y casi siempre, sabemos qué destacar de una vivienda nada más ver al potencial comprador", indica la agente inmobiliaria. Además, la agencia se encargará de realizar todos los trámites burocráticos, a veces complicados para un particular no familiarizado con el tema.

Sin embargo, vender el piso a través de una agencia costará dinero, ya que hay que pagar una comisión que oscila entre el 2% y el 5%.

En caso de dejarlo en manos de expertos, también hay que valorar si se cede a una sola agencia en exclusiva o se entrega la propiedad a varias para tener más opciones de venta. Las dos posibilidades, de nuevo, tienen ventajas e inconvenientes. Por un lado, la casa es más visible si la tiene más de una agencia. Sin embargo, darle la vivienda a una agencia en exclusiva ofrece también ventajas: sabe que no tiene más competidores y quizás se esfuerce más por darle salida, sabiendo que el beneficio será para ella con toda seguridad.

RSS. Sigue informado RSS sobre vender vivienda