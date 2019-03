Consejos de expertos para vender tu vivienda sin mudarte

Hoy en día, nuestros mayores tienen la posibilidad de vender su casa y seguir viviendo en ella. Es decir, pueden deshacerse de su patrimonio inmobiliario, pero no del todo, pues pueden continuar en sus hogares de toda la vida como usufructuarios y, a la vez, conseguir la liquidez que necesitan para vivir con tranquilidad hasta el fin de sus días. No obstante, como reconocen los expertos en las siguientes líneas, no son operaciones inmobiliarias sencillas, por lo que el asesoramiento del propietario y el comprador conviene que se realice con profesionales de confianza.