Autoconsumo de energía: guía para no perderte

¿Qué podría pasar si el Gobierno que ha aprobado estos cambios cambia tras las elecciones del próximo 28 de abril? No parece que el cambio de Gobierno pueda afectar a este decreto, "debido a que no se trata de una legislación aislada de su entorno, sino que va en la línea de los objetivos planteados por la Unión Europea", explica Laura Ramos. Aunque no es imposible, es bastante difícil que ocurra y no tendría mucho sentido desde ninguna perspectiva dar ese paso atrás.

Por tanto, cabe esperar que se mantenga, pues solo aporta beneficios al consumidor y al medio ambiente. Y es que, además de suponer un beneficio para el bolsillo de los ciudadanos, la instalación de paneles solares implica algo de vital importancia: la rentabilidad ambiental. Y es que colocar estas instalaciones supone "evitar una media de 45 toneladas de CO2 por cada 1,5 kW de potencia instalados", aclara la experta.