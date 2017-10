Tecnología terrorífica para un Halloween perfecto

Para disfrutar de Halloween en toda su esencia es necesario encontrar un disfraz terrorífico con el que dar miedo en la Noche de Brujas. También se puede preparar un menú escalofriante. Y, por supuesto, no hay que olvidarse de seleccionar la música y las películas para acompañar la velada de la víspera de todos los santos. ¿Cómo puede ayudar a ello la tecnología? En este artículo se dan varias ideas.

Halloween y tecnología, una unión de muerte

El otoño es época de desempolvar las chaquetas y los paraguas, de volver al gimnasio, de pasar tardes en casa viendo películas y, cómo no, de celebrar Halloween. Son muchas las personas que disfrutan de esta festividad de origen anglosajón y que aprovechan para organizar eventos en honor al universo del terror. En este sentido, la tecnología puede ayudar con los preparativos.

Los planes disponibles son ilimitados y uno de los más atractivos es hacer una fiesta temática. Pero cualquier celebración requiere de una importante labor de organización. Hay que planificar bien las tareas y tener claros los objetos, artilugios y alimentos que se necesitan adquirir. De la misma forma, hay que confeccionar una lista de invitados.

Las aplicaciones son una buena opción para esta primera fase. Un ejemplo es Pro Party Planner, una app muy completa que facilita tareas como controlar presupuestos, gestionar listas de invitados, preparar listados de compra y establecer recordatorios.

Otra alternativa más asequible es utilizar herramientas de cloud computing, es decir, almacenar datos en la nube de Internet. Permiten crear documentos colaborativos en los que los invitados puedan ir escribiendo ideas y propuestas para la fiesta, hacer calendarios, ordenar datos, etc. Google Drive y Dropbox son algunas de las más conocidas.

El disfraz de Halloween para amantes de la tecnología

Cuando no existía la Red o no estaba al alcance de todos, no quedaba más remedio que hacerse con el disfraz de Halloween en la tienda más cercana o crear uno propio a partir de las referencias del cine de terror. Sin embargo, ahora las posibilidades son múltiples.

Además de los comercios online, hay numerosos sitios web y blogs plagados de ideas para confeccionar el mejor disfraz casero. YouTube también es una buena herramienta para ello y, de hecho, cada vez hay más youtubers especializados en contenidos como el maquillaje de caracterización. Y, si no, siempre se podrán utilizar los filtros de terror de apps como Instagram y Snapchat.

El menú más terrorífico

De la misma forma que con la búsqueda del disfraz, Internet es un lugar idóneo para hallar ideas para crear el mejor menú para Halloween. Tanto los principiantes como los más habilidosos en la cocina pueden probar con recetas de todo tipo: entrantes, aperitivos y hasta postres y tartas.

Sin embargo, también está la opción de no cocinar y tampoco moverse de casa. Esto es posible con portales como Take a Chef, un servicio 100% online que permite seleccionar y encargar a un cocinero un menú especial para recibirlo en el propio domicilio.

Música de Halloween

¿Qué es una fiesta sin buena música? Para evitar preocupaciones de última hora, lo conveniente es crear una lista de canciones con antelación. Plataformas como Spotify son perfectas para ello, ya que permiten abrir listas colaborativas, organizarlas en función de un parámetro deseado, reproducir los temas en modo aleatorio y añadir recomendaciones en función de gustos, género musical o temática de la fiesta.

Pero, ¿qué canciones incluir en una fiesta como Halloween? Se puede recurrir a artistas como Marilyn Manson, a clásicos como el baile zombi de 'Thriller' de Michael Jackson y hasta a las bandas sonoras de películas de terror como 'El Exorcista', 'Pesadilla en Elm Street' o 'SAW'.

Ideas posfiesta de Halloween La magia de Halloween no tiene por qué acabar tras la fiesta. Estas son algunas ideas para crear el mejor recuerdo entre los invitados: Construir un photocall y compartir las fotos en redes sociales . De hecho, una buena idea puede ser organizar un concurso para elegir el mejor disfraz del evento o la instantánea más graciosa a través de un hashtag (etiqueta).

. De hecho, una buena idea puede ser organizar para elegir el mejor disfraz del evento o la instantánea más graciosa a través de un hashtag (etiqueta). Recopilar las mejores imágenes en un vídeo , utilizando transiciones y filtros de terror. Para tener un detalle con los invitados, se les puede regalar un pendrive (USB) con el vídeo para que nunca olviden la fiesta.

, utilizando transiciones y filtros de terror. Para tener un detalle con los invitados, se les puede regalar un pendrive (USB) con el vídeo para que nunca olviden la fiesta. Por último, hay opciones que unen lo digital con lo tradicional. Una idea es enviar una tarjeta o postal de la fiesta a los invitados usando editores de fotos como GhostCam, que permite trucar imágenes para incluir fantasmas en ellas. ¿Quién se atreve?

