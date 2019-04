¿Me pueden multar por tener síntomas de embriaguez al volante?

Los días largos y soleados, las festividades, los fines de semana y, por supuesto, los puentes animan a coger el coche y salir de excursión. Pero ¡ojo! Si quieres conducir, no debes consumir alcohol ni otras sustancias tóxicas. Es de vital importancia para evitar accidentes, pero también porque puedes ser sancionado por diversos delitos. Y no solo si rebasas los límites legales permitidos. Si no te pasas, pero presentas síntomas que indiquen que has tomado alcohol, drogas o psicofármacos, también tendrás tu castigo. Las consecuencias van desde multas a penas de cárcel de hasta seis meses, sin olvidar los trabajos en beneficio de la comunidad.