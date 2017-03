Los bancos dan crédito, ¡a cambio de seguros!

El grifo del crédito se ha abierto de nuevo, pues la mejoría de la economía española ha animado a las entidades financieras de nuestro país a conceder más préstamos personales para que los hogares cubran sus necesidades de consumo. Pero, ¿sabías que muchos bancos obligan a los solicitantes de financiación a contratar un seguro de vida o de protección de pagos para asegurarse el reembolso del crédito? Aprenda qué seguros son y por qué no conviene vincular un préstamo a este tipo de productos financieros.

¿Qué seguros piden los bancos para dar un crédito?

Muchas entidades bancarias exigen contratar, junto a sus créditos, un seguro de amortización que cubra la cancelación del capital en ciertas circunstancias. El más común es el seguro de vida, que le asegura al banco que el principal del préstamo vinculado será reembolsado si el titular del mismo fallece o sufre un accidente que le incapacita para trabajar de forma permanente.

Asimismo, muchas entidades exigen al prestatario que contrate un seguro de protección de pagos. En este caso, la aseguradora debe encargarse del abono de las mensualidades del crédito si el titular pierde su trabajo o si queda incapacitado para trabajar temporalmente. Este seguro se debe contratar por separado o junto al seguro de vida, dependiendo de los requerimientos del banco.

Estos dos productos son los principales seguros de amortización que exigen contratar la mayoría de las entidades para acceder a sus créditos. Sin embargo, algunas de ellas van un paso más allá y obligan a los titulares a adquirir el llamado seguro de protección total, que incluye tanto las coberturas del seguro de vida como las del de protección de pagos. El coste de todos estos productos se tiene que pagar anualmente (prima anual) o en un único abono (prima única), aunque ciertos bancos se ofrecen a financiarlo con el propio préstamo, una opción que es peligrosa.

¿Por qué no conviene vincular un préstamo a un seguro?

Como es lógico, al contratar un seguro vinculado, el precio del préstamo aumenta considerablemente. Por ejemplo, si nos otorgaran un crédito de 10.000 euros a devolver en 60 meses al 5% TIN, sin un seguro tendría una TAE del 5,11%, mientras que con un seguro de vida de 100 euros al año, la tasa anual equivalente se elevaría hasta el 6,95%. Dicho de otro modo, en el primer caso tendríamos que pagar un total de 11.322,74 euros, mientras que en el segundo deberíamos abonar 11.822,74 euros en total.

Para reducir el impacto del coste del seguro en el precio de sus créditos, muchos bancos rebajan varios puntos el tipo de interés aplicado. Sin embargo, esta bonificación no siempre sale a cuenta, pues está condicionada al cumplimiento de todos los requisitos de vinculación exigidos. Dicho de otro modo, si el seguro de amortización es anual y decidimos no renovarlo, el tipo de interés aplicado sobre nuestro préstamo aumentará automáticamente, lo que encarecerá tanto el importe de las mensualidades sucesivas como el coste final del producto.

El encarecimiento de los préstamos debido a los seguros vinculados se agudiza especialmente cuando el coste va financiado con el propio crédito, es decir, cuando la prima única está financiada. En estos casos, las mensualidades ya incluyen una parte del coste de la prima, algo que resulta mucho más cómodo que pagarla de golpe, pero también más caro. Como el principal del préstamo aumenta, se devengan intereses sobre una cantidad de dinero mayor, así que la suma total a reembolsar también se incrementa considerablemente.

Por todo esto, antes de vincular un préstamo a un seguro de vida o de protección de pagos, es muy importante valorar si no sale más a cuenta acudir a una entidad que no nos exija cumplir este requisito. Además, siempre hay que leerse detenidamente las condiciones de la póliza, pues es posible que las coberturas tengan ciertas limitaciones, como que solo se abonen las cuotas en caso de desempleo durante un tiempo o que la cobertura por fallecimiento no incluya todo el principal del crédito.

