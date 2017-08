Una caja de herramientas digitales para el control de la diabetes

La encuesta Diabe+ revela que un 86% de las personas con diabetes considera que las soluciones tecnológicas que ofrece Internet pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. No obstante, solo una de cada cuatro personas con diabetes las incorpora de forma regular en sus hábitos para el control de la patología. Por eso, la Federación Española de Diabetes (FEDE) recomienda en este artículo algunas herramientas para aprovechar las soluciones tecnológicas que brinda la Red a estos pacientes.

Cada día surgen nuevas herramientas digitales para mejorar las condiciones de salud y el control de distintas patologías crónicas. Este proceso está revolucionando el ámbito de la salud y acercando a muchos pacientes a ciertas innovaciones que pueden cambiar por completo su ritmo de vida, pues les facilitan tareas como el control de la alimentación, la adherencia al tratamiento farmacológico o el contacto con los profesionales médicos.

En el caso de las personas con diabetes, son muchas las innovaciones tecnológicas y digitales que se están introduciendo en el mercado y, aunque poco a poco, muchas personas con diabetes las van incorporando en sus hábitos de vida. De hecho, la encuesta Diabe+, publicada el pasado mes de mayo, reveló que un 86% de las personas con diabetes considera que las soluciones tecnológicas que ofrece Internet pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. No obstante, solo un 25% de ellas utiliza herramientas digitales para el control diario o semanal de su patología.

Dado el elevado número de herramientas digitales que existen en la actualidad en el mercado, las personas con diabetes pueden escoger entre las que cumplan con sus objetivos, que varían en gran medida de las necesidades de cada uno. A nivel general, según indican los resultados de la encuesta Diabe+ las personas con diabetes buscan que las nuevas tecnologías les ayuden a guardar el historial de controles de glucosa en sangre y a conocer las tendencias de glucemia.

A modo de "caja de herramientas", desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) se sugieren las siguientes herramientas y canales digitales que se pueden visitar desde un ordenador o un dispositivo móvil.

Redes sociales

Las redes sociales son un espacio abierto donde todas las personas con diabetes pueden acceder a gran cantidad de información sobre su patología. No obstante, desde FEDE se recomienda usarlas con prudencia, tratando de contrastar la información que de ellas se desprende y que no siempre procede de fuentes fiables. Para ello, lo más aconsejable es crear una lista con varias cuentas consideradas fiables y consultarlas con regularidad para conocer las últimas noticias en diabetes.

Además, algunas redes sociales como Facebook o Twitter son muy apropiadas para que los usuarios establezcan conversaciones y debates entre sí, lo que puede mejorar su conocimiento sobre la patología. En este sentido, es enriquecedor que los pacientes participen en iniciativas digitales que fomenten este tipo de debates, como los #tuiteadiabetes organizados cada tres o cuatro meses por FEDE o el encuentro semanal #FFPacientes, que se puede seguir en Twitter a través de ese hashtag.

Blogs y webs especializadas

En la actualidad, existen numerosos blogs donde una o varias personas cuentan su experiencia conviviendo con la diabetes. Algunos de ellos son referentes para muchos, ya que narran de un modo sencillo y de primera mano su día a día con la patología. Algunos de estos blogs son La diabetes no es mi límite, de Francisco Tapias; Creciendo con diabetes de Marta Zaragoza; y Diabetes a bordo de Cath Mansen.

En cuanto a páginas web especializadas, hay gran cantidad y, una vez más, las más apropiadas serán las que se ajusten mejor a los intereses de los pacientes y el tipo de contenido que busquen: últimas investigaciones sobre diabetes, recetas, consejos prácticos, etc. No obstante, si no se sabe muy bien cómo buscar estos contenidos, la mejor opción es visitar DiabeWeb, una iniciativa que cuenta con el aval de FEDE y que ofrece una selección de las mejores páginas webs, blogs y aplicaciones móviles. Además, todos los portales que aparecen en este portal son supervisados por un comité científico, por lo que son fiables y rigurosos.

Aplicaciones móviles

Por último, la caja de herramientas digitales incluye las aplicaciones móviles, programas que van en el teléfono móvil o tableta a cualquier sitio y que pueden resultar de gran utilidad. En este sentido, la lista es interminable, pero estas herramientas tienen en común que tratan de simplificar los procesos para el control de la diabetes y mostrar información de forma sencilla y visual.

Algunas de ellas, como el Diario de diabetes mySugr, proponen al usuario retos y desafíos para mejorar el conocimiento del paciente, mientras que otras, como Diabetes Prevent, ayudan a prevenir la diabetes, midiendo los niveles de actividad física y ayudando al control de la alimentación.

Vista la gran utilidad que pueden tener todas estas herramientas digitales para el control de la diabetes, desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) se anima a todas las personas con esta patología a dedicar unos minutos a bucear en los canales digitales para descubrir lo que pueden ofrecerles. Este puede ser un gran paso para la mejora del autocontrol de su patología y, por lo tanto, de la calidad de vida.

RSS. Sigue informado RSS sobre diabetes